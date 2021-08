Burak Özçivit’ten oğlu Karan’a büyük sürpriz! Burak Özçivit oğluyla at çiftliğini ziyaret etti! | Video

ATV’nin en çok izlenen fenomen dizisi ‘Kuruluş Osman’ın yıldızı ünlü oyuncu Burak Özçivit, oğlu Karan’a büyük bir sürpriz yaptı. Fahriye Evcen yeni dizisi için at binme dersleri aldığı sırada oğlu Karan Özçivit de babasıyla birlikte at çiftliğini ziyaret etti. Burak Özçivit, sosyal medyada oğlu Karan’la bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda baba- oğul at çiftliğinde atlara havuç verdiği anlar yer aldı. Ünlü oyuncu Burak Özçivit, paylaşımın hemen altına, “Ailece sevdiğimiz doğrudur” notunu da eklemeyi ihmal etmedi. Bu paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. İşte sosyal medyada da ilgi çeken o paylaşım!