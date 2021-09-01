Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş’a büyük şok! Ünlü fenomenin ifadesi alınacak!

"Sosyal Medya Fenomenleri" hakkında yürütülen soruşturmada 15 kişiden 14'ü İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ifade verdi. Kanunlara aykırı bir şekilde sosyal medya hesapları üzerinden çekiliş yaptıkları iddiasıyla haklarında adli soruşturma başlatılan isimler arasında yer alan Enes Batur, Başak Karahan, Kemalcan Parlak, Ferit Karakaya, Doğan Kabak, Cantuğ Özsoy, Pelin Baymazoğlu, Ahmet Sonuç ve Tamer Yeşildağ'ın ifadelerini verdikleri öğrenildi.
"Reynmen" adıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın ifadesinin alınamadığı, henüz ifade vermeye gelmediği belirtilen Aktaş'ın ifadesinin ilerleyen günlerde alınmasının beklendiği belirtildi.
Son dakika: Sosyal medya fenomenleri ifade veriyor! Korsan çekiliş yapmışlardı
"İZİN ALARAK YAPTIK" DEDİLER
İddialara göre; haklarında soruşturma yürütülen ünlü sosyal medya fenomenleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinde "Milli Piyango'dan izin alarak çekiliş yaptık" diyerek kendilerini savundu.
Söz konusu isimlerin ilk olarak çekiliş yaptıkları, ardından da çekilişleri fark eden Milli Piyango Yetkilileri tarafından durum kendilerine bildirildikten sonra izin aldıkları iddia edildi.