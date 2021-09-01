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Giriş Tarihi: 1.9.2021 08:04 Son Güncelleme: 1.9.2021 08:08

Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş'a büyük şok! Ünlü fenomenin ifadesi alınacak!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş’a büyük şok! Ünlü fenomenin ifadesi alınacak!

Kanunlara aykırı çekiliş yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma açılan 15 sosyal medya fenomeninden 14'ü ifade verdi. "Reynmen" adıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın ifadesi henüz alınamadı. Söz konusu isimlerin ilk olarak çekiliş yaptıkları, ardından da Milli Piyango Yetkilileri tarafından durum kendilerine bildirildikten sonra izin aldıkları iddia edildi. Fenomenler "Milli Piyango'dan izin alarak çekiliş yaptık" diyerek kendilerini savundu.

"Sosyal Medya Fenomenleri" hakkında yürütülen soruşturmada 15 kişiden 14'ü İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ifade verdi. Kanunlara aykırı bir şekilde sosyal medya hesapları üzerinden çekiliş yaptıkları iddiasıyla haklarında adli soruşturma başlatılan isimler arasında yer alan Enes Batur, Başak Karahan, Kemalcan Parlak, Ferit Karakaya, Doğan Kabak, Cantuğ Özsoy, Pelin Baymazoğlu, Ahmet Sonuç ve Tamer Yeşildağ'ın ifadelerini verdikleri öğrenildi.

"Reynmen" adıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın ifadesinin alınamadığı, henüz ifade vermeye gelmediği belirtilen Aktaş'ın ifadesinin ilerleyen günlerde alınmasının beklendiği belirtildi.

Son dakika: Sosyal medya fenomenleri ifade veriyor! Korsan çekiliş yapmışlardı

"İZİN ALARAK YAPTIK" DEDİLER

İddialara göre; haklarında soruşturma yürütülen ünlü sosyal medya fenomenleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinde "Milli Piyango'dan izin alarak çekiliş yaptık" diyerek kendilerini savundu.

Söz konusu isimlerin ilk olarak çekiliş yaptıkları, ardından da çekilişleri fark eden Milli Piyango Yetkilileri tarafından durum kendilerine bildirildikten sonra izin aldıkları iddia edildi.

Bazı isimlerin izinleri aldıktan sonra da çekiliş yapmaya devam ettikleri fakat izin öncesinde yaptıkları çekilişler için haklarında soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

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Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş'a büyük şok! Ünlü fenomenin ifadesi alınacak!
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