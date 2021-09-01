Seren Serengil’den flaş iddia: Naz Elmas, Serenay Sarıkaya’nın fotoğraflarını sızdırdı!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın adı Cem Yılmaz'la ayrıldıktan sonra bir süre Haldun Demirhisar'la anıldı. Hatta ikilinin Göcek'te çekilen fotoğrafları magazin gündemini bir süre meşgul etti.
O FOTOĞRAFIN ARDINDAN AŞK DEDİKODULARI ÇIKMIŞTI
Yaz aylarında Göcek'te bulunan bir villada arkadaşlarını ağırlayan Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la baş başa sohbet ederken görüntülenmiş ve ikilinin arasında aşk dedikoduları çıkmıştı.
SEREN SERENGİL'DEN FLAŞ İDDİA
Fotoğrafların basına sızdırılmasıyla ilgili magazin programında konuşan ünlü sanatçı Seren Serengil, flaş bir iddia ortaya attı.
"FOTOĞRAFLARI BASINA SIZDIRAN NAZ ELMAS"
Seren Serengil, Naz Elmas'ın bu görüntüleri basına sızdırdığını ileri sürdü.
Serengil, "Naz kocasını kıskanmış ve rahatsız olmuş. Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar'ın fotoğrafları basına sızdıran isim bu sebeple Naz Elmas. Bu daha sonra ortaya çıkmış arkadaş grubu içerisinde o sebeple herkes Naz'a küsmüş" ifadelerini kullandı.Serenay Sarıkaya Göcek'e döndü Haldun Demirhisar'a koştu! Serenay Sarıkaya'dan "Arkadaşız" açıklamasından sonra olay hamle! Serenay Sarıkaya Göcek'e döndü Haldun Demirhisar'a koştu! Serenay Sarıkaya'dan "Arkadaşız" açıklamasından sonra olay hamle! Serenay Sarıkaya Göcek'e döndü Haldun Demirhisar'a koştu! Serenay Sarıkaya'dan "Arkadaşız" açıklamasından sonra olay hamle! Magazin kulislerini sallayan bomba iddia! Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşk mı yaşıyor?