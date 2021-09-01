Seren Serengil’den flaş iddia: Naz Elmas, Serenay Sarıkaya’nın fotoğraflarını sızdırdı!

"FOTOĞRAFLARI BASINA SIZDIRAN NAZ ELMAS"

Seren Serengil, Naz Elmas'ın bu görüntüleri basına sızdırdığını ileri sürdü.

Serengil, "Naz kocasını kıskanmış ve rahatsız olmuş. Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar'ın fotoğrafları basına sızdıran isim bu sebeple Naz Elmas. Bu daha sonra ortaya çıkmış arkadaş grubu içerisinde o sebeple herkes Naz'a küsmüş" ifadelerini kullandı.

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