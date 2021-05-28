Serenay Sarıkaya Göcek'e döndü Haldun Demirhisar'a koştu! Serenay Sarıkaya'dan Arkadaşız açıklamasından sonra olay hamle!

Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Sarıkaya, hakkında çıkan aşk haberine "Yeni bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce de bu haberleri yalanlamıştım zaten. Arkadaşlarımla bir araya gelmem kadar doğal bir şey olamaz." demişti.