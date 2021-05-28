Serenay Sarıkaya Göcek'e döndü Haldun Demirhisar'a koştu! Serenay Sarıkaya'dan Arkadaşız açıklamasından sonra olay hamle!

Komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisi sona eren oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, şimdilerde iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı konuşuluyor. Serenay Sarıkaya, Göcek'te iş insanı Haldun Demirhisar'ın teknesinde görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddiaları güçlenmişti. Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Sarıkaya, hakkında çıkan aşk haberine "Yeni bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce de bu haberleri yalanlamıştım zaten. Arkadaşlarımla bir araya gelmem kadar doğal bir şey olamaz." demişti. İstanbul'daki toplantısının ardından Göcek'e dönen güzel oyuncu, soluğu yine Haldun Demirhisar'ın yanında aldı.