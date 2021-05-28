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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya Göcek'e döndü Haldun Demirhisar'a koştu! Serenay Sarıkaya'dan "Arkadaşız" açıklamasından sonra olay hamle!
Giriş Tarihi: 28.05.2021 12:05 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 12:11

'e döndü 'a koştu! Serenay Sarıkaya'dan "Arkadaşız" açıklamasından sonra olay hamle!

Komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisi sona eren oyuncu 'nın, şimdilerde iş insanı ile aşk yaşadığı konuşuluyor. Serenay Sarıkaya, 'te iş insanı Haldun Demirhisar'ın teknesinde görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddiaları güçlenmişti. Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Sarıkaya, hakkında çıkan aşk haberine "Yeni bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce de bu haberleri yalanlamıştım zaten. Arkadaşlarımla bir araya gelmem kadar doğal bir şey olamaz." demişti. İstanbul'daki toplantısının ardından Göcek'e dönen güzel oyuncu, soluğu yine Haldun Demirhisar'ın yanında aldı.

Serenay Sarıkaya Göcek'e döndü Haldun Demirhisar'a koştu! Serenay Sarıkaya'dan Arkadaşız açıklamasından sonra olay hamle!

Komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisi sona eren oyuncu 'nın, şimdilerde iş insanı ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

Serenay Sarıkaya Göcek'e döndü Haldun Demirhisar'a koştu! Serenay Sarıkaya'dan Arkadaşız açıklamasından sonra olay hamle!

, 'te iş insanı 'ın teknesinde görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddiaları güçlenmişti.

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Serenay Sarıkaya Göcek'e döndü Haldun Demirhisar'a koştu! Serenay Sarıkaya'dan Arkadaşız açıklamasından sonra olay hamle!

Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Sarıkaya, hakkında çıkan aşk haberine "Yeni bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce de bu haberleri yalanlamıştım zaten. Arkadaşlarımla bir araya gelmem kadar doğal bir şey olamaz." demişti.

Serenay Sarıkaya Göcek'e döndü Haldun Demirhisar'a koştu! Serenay Sarıkaya'dan Arkadaşız açıklamasından sonra olay hamle!

Hürriyet'in haberine göre; Bir süredir adı 'la aşk dedikodularına karışan , iş için geldiği İstanbul'dan 'e döndü.

Serenay Sarıkaya Göcek'e döndü Haldun Demirhisar'a koştu! Serenay Sarıkaya'dan Arkadaşız açıklamasından sonra olay hamle!

Nisan başından beri iş insanı 'la 'te tatil yaptığı iddia edilen Sarıkaya, 2.5 yıldır üzerinde çalıştığı "Bergen" filminin kadrosundan ayrılmasıyla yeniden Demirhisar'ın yanına gitti.

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