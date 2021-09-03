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Giriş Tarihi: 3.9.2021 23:37

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten yeni paylaşım! Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman'ın setine geri döndü!

Ünlü oyuncu Burak Özçivit’ten yeni paylaşım! Burak Özçivit, ’Kuruluş Osman’ın setine geri döndü!

ATV’nin fenomen dizisi ‘Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşımda daha bulundu. Osman Bey, karakterini canlandıran Burak Özçivit, yeni paylaşımında setten görüntülere yer verdi. Ünlü oyuncu yeni sezon çekimlerine başlandığını takipçilerine duyurdu. Dizide Bala Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özge Törer de görüntülerde yer aldı. Ekran önündeki performansıyla izleyicinin takdirini kazanan Özçivit ve Törer, kamera arkası görüntüleriyle kendilerine yine hayran bıraktı. İşte Burak Özçivit’in o paylaşımı…

ATV'nin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan 'Kuruluş Osman', bugün yeni çekimlerine başladı. 'Kuruluş Osman' dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burak Özçivit, yeni sezon için çekimlere başladıklarını duyurdu.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN YENİ SEZON PAYLAŞIMI

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, dizide Bala Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özge Törer ile görüntülerine yer verdi.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten yeni paylaşım! Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman'ın setine geri döndü! | Video

KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

Ekran önündeki performansıyla izleyicinin takdirini kazanan Özçivit ve Törer, kamera arkası görüntüleriyle kendilerine yine hayran bıraktı.

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Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten yeni paylaşım! Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman'ın setine geri döndü!
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