ATV'nin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan 'Kuruluş Osman', bugün yeni çekimlerine başladı. 'Kuruluş Osman' dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burak Özçivit, yeni sezon için çekimlere başladıklarını duyurdu.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN YENİ SEZON PAYLAŞIMI

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, dizide Bala Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özge Törer ile görüntülerine yer verdi.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten yeni paylaşım! Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman'ın setine geri döndü! | Video