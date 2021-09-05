Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Ezgi Mola’dan haber var! Ezgi Mola hayranlarına müjdeyi verdi!

Yer aldığı birçok projeyle adından söz ettiren, son olarak ise 'Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakteri ile 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını sevenleriyle paylaşmıştı.
EZGİ MOLA'DAN SEVİNDİREN HABER!
Ünlü oyuncu Mola'dan bugün güzel haber geldi. Kuruçeşme'de gazetecilerin görüntülediği Ezgi Mola, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan endişelendiren koronavirüs pozitif açıklaması!
KORONAVİRÜSÜ YENDİ!
Ezgi Mola, gazetecilerle yaptığı ayaküstü sohbette koronavirüsü atlattığını söyledi.
"KİMSEYİ RİSKE ATMAYA GEREK YOK! AŞI OLDUĞUM İÇİN KOLAY ATLATTIM"
Mola, "Ne olur ne olmaz diye iki kez test yaptırdım. Kimseyi riske atmaya gerek yok. Çok kolay atlattım. Aşı olduğumdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Aşı olmayan arkadaşlarımızı da görüyorum, ağır geçiyorlar" sözleriyle aşının önemine vurgu yaptı.