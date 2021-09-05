Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Ezgi Mola’dan haber var! Ezgi Mola hayranlarına müjdeyi verdi!

"KİMSEYİ RİSKE ATMAYA GEREK YOK! AŞI OLDUĞUM İÇİN KOLAY ATLATTIM"

Mola, "Ne olur ne olmaz diye iki kez test yaptırdım. Kimseyi riske atmaya gerek yok. Çok kolay atlattım. Aşı olduğumdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Aşı olmayan arkadaşlarımızı da görüyorum, ağır geçiyorlar" sözleriyle aşının önemine vurgu yaptı.