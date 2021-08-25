Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan endişelendiren koronavirüs pozitif açıklaması!
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Son dönemde "Masumlar Apartmanı" dizisinde hayat verdiği 'Safiye' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan üzen haber geldi. Instagram hesabının hikaye bölümünden peş peşe videolar paylaşan Ezgi Mola, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 7 kez test yaptırdığını belirten oyuncu, "Testlerimi yarısı negatif yarısı da pozitif çıktı. İki aşımı da yaptırdığım için en ufak semptom göstermeden geçiriyorum" ifadelerini kullandı.