Şarkıcı İrem Derici kendisine hakaret edeni affetmedi!

''SONSUZA KADAR SAVAŞACAĞIM''

Duruşmaya verilen kısa süreli karar arasında mahkeme önünde basın mensuplarının, 'Ne davanız vardı' sorusu üzerine, 'Kan davası' diyerek espri yapan Derici, kararın ardından, "Çok doğru. Bu kadar kolay olmamalı. Hakikaten klavye başında, telefon elinde böyle bir dünya yok. Varsa bununla sonsuza kadar savaşacağım" ifadelerini kullandı. Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer ise ''İrem hanımın bu dosya üzerinde durmasının sebebi sosyal medya üzerinden insanlar hakaret etmesin. Herkesin ailesi, eşi var. Umarım bu ders olur. İnsanlar hakaret ve küfür ederken bir kere değil iki kere düşünür'' dedi.