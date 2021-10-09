Mine Çayıroğlu yaşadığı korkunç olayı böyle anlattı…‘O an ölüyorum sandım’

HASTALANMADAN BİTTİ

Yaşanan aksaklıklar nedeniyle çekim bir sonraki güne kaldı ve son sahne için yeniden set kuruldu. Bu kez Çayıroğlu ve Dümer, bir kez daha kar altına girdi. Ardından rol gereği diğer oyuncular tarafından kar yığının içinden çıkartıldılar. Bu zorlu tecrübesinin hâlâ etkisinde olan Çayıroğlu, son gün başarıyla çekimleri bitirdiklerini söyledi: "Ertesi gün sahnenin bir daha çekileceğini öğrenince çok korkmuştum ama sıkıntı olmadan ve hastalanmadan tamamlamıştım."