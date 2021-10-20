ATV'nin ve Türkiye'nin sevilen dizilerinden 'Kuruluş Osman', bu hafta yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yayınlanan bu bölümde Osman Bey, Kayı Alpleri'ne savaşa hazır olmaları talimatını verdi.

ALPLERİNE SESLENDİ

Talim alanını teftiş eden Osman Bey, kılıç, mızrak ve oklarla çalışan alpleriyle bizzat ilgilendi. Gördüğü manzaradan hayli memnun olan Osman Bey, yüksek bir yere çıkarak alplerine seslendi.

'Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey Alplerine 'savaşa hazır olun' emri verdi! | Video