Video Kuruluş Osman 'Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey Alplerine 'savaşa hazır olun' emri verdi! | Video
'Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey Alplerine 'savaşa hazır olun' emri verdi! | Video

'Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey Alplerine 'savaşa hazır olun' emri verdi! | Video

20.10.2021 | 22:34

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Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in başrolünü üstlendiği, ATV’nin fenomen ve en çok izlenen dizilerinden olan ‘Kuruluş Osman’, bu hafta 67’nci bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 67’nci bölümünde tekfurlarla savaşın yaklaştığını hisseden ve Turgut Bey’in esir edilmesine çok içerleyen Osman Bey, Kayı Alpleri'ne savaşa hazır olmaları talimatını verdi. İşte dizinin heyecan dolu o sahnesi…

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