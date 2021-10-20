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Giriş Tarihi: 20.10.2021 19:49 Son Güncelleme: 20.10.2021 19:54

Uraz Kaygılaroğlu'ndan başarılı performans! Uraz Kaygılaroğlu Müslüm Gürses şarkısını seslendirdi!

Uraz Kaygılaroğlu’ndan başarılı performans! Uraz Kaygılaroğlu Müslüm Gürses şarkısını seslendirdi!

Sefirin Kızı’ dizisindeki başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, dün sahne performansıyla göz doldurdu. Kuruçeşme Açık Hava’da gerçekleşen bir etkinlikte sahneye çıkan Uraz Kaygılaroğlu, Müslüm Gürses’in şarkısını seslendirdi. Yakışıklı oyuncu “Nilüfer” şarkısını söyledi. İşte ayrıntılar…

'Sefirin Kızı' dizisinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, bu dizideki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Uraz Kaygılaroğlu, diziden ayrıldıktan sonra aşk hayatıyla da bir dönem gündemi meşgul etmişti.

AŞK HAYATIYLA DA MAGAZİN GÜNDEMİNDE YER ALMIŞTI

Ünlü oyuncu, Berrak Tüzünataç ile yaşadığı aşkla da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan başarılı performans! Uraz Kaygılaroğlu Müslüm Gürses şarkısını seslendirdi! | Video

ÜNLÜ OYUNCUDAN NEFES KESEN PERFORMANS

Kuruçeşme Açık Hava'da gerçekleşen bir etkinlikte sahneye çıkan Uraz Kaygılaroğlu, Müslüm Gürses'in şarkısını seslendirdi. Yakışıklı oyuncu "Nilüfer" şarkısını söyledi.

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Uraz Kaygılaroğlu'ndan başarılı performans! Uraz Kaygılaroğlu Müslüm Gürses şarkısını seslendirdi!
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