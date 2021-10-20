Uraz Kaygılaroğlu’ndan başarılı performans! Uraz Kaygılaroğlu Müslüm Gürses şarkısını seslendirdi!

'Sefirin Kızı' dizisinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, bu dizideki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Uraz Kaygılaroğlu, diziden ayrıldıktan sonra aşk hayatıyla da bir dönem gündemi meşgul etmişti.

AŞK HAYATIYLA DA MAGAZİN GÜNDEMİNDE YER ALMIŞTI

Ünlü oyuncu, Berrak Tüzünataç ile yaşadığı aşkla da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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