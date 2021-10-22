Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın kavga anı kamerada! Feyza Aktan Özcan Deniz’i tokatlayıp üstünü parçaladı!

Duruşmanın ardından Özcan Deniz, sosyal medya hesabında çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Deniz, şunları dile getirdi:

"Sen evlatsın... Kişilik hakları olan bir bireysin. Kimsenin şöhret basamağı, deney tahtası, hırs ve çıkar kapısı ve en önemlisi 'kredi kartı' değilsin. Senin küçük bedeninin arkasına sığınıp bunları yapan herkes, kimliği ne olursa olsun bize akıttıkları her damla gözyaşımızın hesabını yargı karşısında verecekler canım oğlum. Bastığın toprağa, aldığın her nefese kurban olacak güçlü bir baban var senin..."