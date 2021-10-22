Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın kavga anı kamerada! Feyza Aktan Özcan Deniz’i tokatlayıp üstünü parçaladı!

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu.
Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı. Özcan Deniz adliyeye ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Sibel Semerci ile birlikte gelirken, Feyza Aktan ise annesi ile geldi.
Duruşmada Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci ile Feyza Aktan'ın annesinin de aralarında olduğu 3 tanığın dinlendiği öğrenildi.
Yaklaşık 2 saat süren duruşma çıkışı, Feyza Aktan'ın avukatı, ''Dosya karara çıkmadı arkadaşlar, 14 Aralık'a kaldı. 14 Aralık'ta karar celsesi olacak. Tanıkların dinlenmesi bitti, inşallah o gün haklı ve doğru bir karar çıkacak'' dedi.
Duruşma çıkışı Özcan Deniz ise, ''Sadece ertelendi, sonuç çıkmadı'' diyerek bir açıklama yapmadı. Davanın önümüzdeki celse karara bağlanması bekleniyor.
ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Özcan Deniz 2018'de hayatını birleştirdiği eşi Feyza Aktan ile 2019 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla Özcan Deniz'e dava da açmıştı. Geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey'i görmek için Feyza Aktan'ın evine gittiği ve Özcan Deniz'in eski eşi tarafından darp edildiği öne sürülmüştü. İkili arasında yaşanan şiddet olayının görüntüleri ortaya çıktı.
Aktan'ın tokatı karşısında neye uğradığı şaşıran Özcan Deniz, Aktan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Aktan, ardından da Özcan Deniz'in tişörtünü yırttı. Kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
O görüntüler ortaya çıktı! İşte Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i darp ettiği anlar | Video
Olayla ilgili şikayetçi olan şarkıcı Özcan Deniz'in ihbarı sonrası soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Duruşmanın ardından Özcan Deniz, sosyal medya hesabında çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Deniz, şunları dile getirdi:
"Sen evlatsın... Kişilik hakları olan bir bireysin. Kimsenin şöhret basamağı, deney tahtası, hırs ve çıkar kapısı ve en önemlisi 'kredi kartı' değilsin. Senin küçük bedeninin arkasına sığınıp bunları yapan herkes, kimliği ne olursa olsun bize akıttıkları her damla gözyaşımızın hesabını yargı karşısında verecekler canım oğlum. Bastığın toprağa, aldığın her nefese kurban olacak güçlü bir baban var senin..."