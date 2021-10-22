O görüntüler ortaya çıktı! İşte Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i darp ettiği anlar | Video
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Özcan Deniz 2018 senesinde hayatını birleştirdiği eşi Feyza Aktan ile 2019 yılında olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı. Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey Deniz’i görmek için eski eşi Feyza Aktan’ın evine gittiği ve Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan, tarafından darp edildiği öne sürülmüş hatta Feyza Aktan’ın Özcan Deniz’in üstünü parçaladığı iddia edilmişti. Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yaşanan şiddet olayının görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davası bugün gerçekleşti.