Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla bomba gibi geliyor! EDHO’da İlyas’a tuzak kuruluyor!

İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder. Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.