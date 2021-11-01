Barış Murat Yağcı o görüntülerin unutulmasını istedi

'KİŞİLİK HAKLARIM ZEDELENDİ'

Oyuncu Barış Murat Yağcı, başvuru dilekçesinde söz konusu içeriklerde iftira ve hakaretlerin yer aldığını, bu durumun basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini ve basın özgürlüğünün sınırsız olmadığını, kişi haklarının zedelendiğini, video içeriklerinde kendisine sahtekar, dolandırıcı gibi hakaretlerin yer aldığını belirterek bu yayınların kaldırılmasını talep etti.