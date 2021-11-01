Barış Murat Yağcı o görüntülerin unutulmasını istedi

Bir yarışmayla adını duyuran manken Barış Murat Yağcı, program bitince aynı programda yarışmacı olarak yer alan Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başladı. Birlikte sosyal medyada videolar yayınlamaya başlayan çift, kısa sürede binlerce takipçi kazandı.
Barış Murat Yağcı, bu görüntülerin unutulmasını istedi! Köpek taklidinin unutulma talebine hakimlikten ret | Video
KÖPEK TAKLİDİ RAHATSIZ ETTİ
Barış Murat Yağcı'nın Youtube'da Nisa Bölükbaşı'nın isteği üzerine sokakta köpek taklidi yaptığı video sosyal medyanın gündemine oturdu. Hakkında 'Barış murat yağcı köpek gibi 4 ayak üstünde geziyor', 'Köpek taklidi yaptı linç yedi,' 'Nisa bölükbaşı istedi barış murat yağcı köpek oldu' isimli video içerikleri çekilmesinden rahatsızlık duyan Yağcı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.
'KİŞİLİK HAKLARIM ZEDELENDİ'
Oyuncu Barış Murat Yağcı, başvuru dilekçesinde söz konusu içeriklerde iftira ve hakaretlerin yer aldığını, bu durumun basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini ve basın özgürlüğünün sınırsız olmadığını, kişi haklarının zedelendiğini, video içeriklerinde kendisine sahtekar, dolandırıcı gibi hakaretlerin yer aldığını belirterek bu yayınların kaldırılmasını talep etti.
HAKİMLİKTEN RED KARARI
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Barış Murat Yağcı'nın 'Erişimin engellenmesi2 talebini değerlendirerek, Yağcı'nın köpek taklidi yaptığı videoda kendisini kimsenin zorlamadığını ve videoyu kendi iradesi ve isteği doğrultusunda çektiğini açıkladı. Bu nedenlerden dolayı Hakimlik, Yağcı'nın talebini reddetti.