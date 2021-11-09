Ferit ve Ayşe yeni hayatlarına başlarken Hande sinsi planlarına bu kez yaman için devam etti

Konakta kontrolü yeniden ele alan Azade, Saadet'i işten çıkardı. Bunun üzerine Adnan, Saadet'i aradı ancak Saadet, kurduğu oyunun parçası olarak bir süre ortadan kayboldu. Azade ise Kerim'i Adnan'ı takip etmesi için görevlendirdi.

Kalp Yarası 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Sinsi planlarına bir yenisini daha ekleyen Hande, bu sefer babasının sözde alacaklılarına evlerini kurşunlatarak kendini Yaman ve Betül'ün hayatının ortasına sokmayı başardı. Yaman'ın Hande'ye olan zaafına tahammülü kalmayan Betül'ün tepkisi sert olsa da meydanı Hande'ye bırakmaya hiç niyeti yoktu.