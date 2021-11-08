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Kalp Yarası 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 08.11.2021 | 11:51
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Kalp Yarası son bölümde Ferit'ten Ayşe'ye ''Bebeğin Beşiği Çamdan'' ninnisi 02.11.2021 | 11:37
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Kalp Yarası 18. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 01.11.2021 | 11:09
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Kalp Yarası 18. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! | Video 29.10.2021 | 16:04
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Kalp Yarası 17. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 25.10.2021 | 12:46
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Kalp Yarası 17. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 21.10.2021 | 11:07
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Kalp Yarası 15. Yeni Bölüm 3. Son Fragmanı yayınlandı izle! 11.10.2021 | 13:36
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Kalp Yarası 14. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 04.10.2021 | 13:49
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Kalp Yarası 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 27.09.2021 | 14:10
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Kalp Yarası 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 20.09.2021 | 11:16
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Kalp Yarası 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 13.09.2021 | 14:21
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.