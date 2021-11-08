Video Kalp Yarası Kalp Yarası 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
Kalp Yarası 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Kalp Yarası 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

08.11.2021 | 11:51

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OTOMATİK OYNAT

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Kalp Yarası 11. Son Bölüm Tamamı 13 Eylül 2021 Pazartesi Full izle! Kim kurtaracak? Ferit Ayşe’den ayrıldı... 00:30
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Kalp Yarası 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 00:50
Kalp Yarası 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 13.09.2021 | 14:21

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

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