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Giriş Tarihi: 12.11.2021

‘Kalp Yarası’nın sosyal medya başarısı

‘Kalp Yarası’nın sosyal medya başarısı
ATV'NİN sevilen dizisi 'Kalp Yarası'nın hayranları her yayın gününde diziyi dünya trend listesine taşıyor. Dizi her yeni bölümüyle sosyal medya gündeminin zirvesinde yer alıyor. Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in başrol oynadığı 'Kalp Yarası'nın geçtiğimiz akşam ekrana gelen 19'uncu bölümünde de gelenek bozulmadı ve #KalpYarası ile bölüm etiketi #YeniHayatımız, Twitter gündeminin üst sıralarında yer aldı. Yalnızca Türkiye gündemiyle sınırlı kalmayan dizi, Panama, Brezilya ve dünya gündemine de girmeyi başardı.
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‘Kalp Yarası’nın sosyal medya başarısı
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