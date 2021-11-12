‘Kalp Yarası’nın sosyal medya başarısı

ATV
'NİN sevilen dizisi 'Kalp Yarası
'nın hayranları her yayın gününde diziyi dünya
trend listesine taşıyor. Dizi her yeni bölümüyle sosyal medya gündeminin zirvesinde yer alıyor. Gökhan Alkan
ve Yağmur Tanrısevsin
'in başrol oynadığı 'Kalp Yarası'nın geçtiğimiz akşam ekrana gelen 19'uncu bölümünde de gelenek bozulmadı ve #KalpYarası ile bölüm etiketi #YeniHayatımız, Twitter gündeminin üst sıralarında yer aldı. Yalnızca Türkiye
gündemiyle sınırlı kalmayan dizi, Panama
, Brezilya
ve dünya gündemine de girmeyi başardı.