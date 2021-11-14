Destan’ın başrol oyuncusu Ebru Şahin: Sınırlarımı zorlamak bana iyi geliyor

ATV'nin sezona damga vuracak Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Destan
için geri sayım başladı. Yayınlanan son tanıtım filmi ile 50 farklı ülkede sosyal medyada trendler arasına giren dizinin başrol oyuncusu Ebru Şahin
çok özel açıklamalarda bulundu. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizide Akkız karakterinde izleyeceğimiz oyuncu, rolüne nasıl hazırlandığını anlattı.
ORTA ASYA'DA GEÇİYOR
Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği dizinin çekim aşamalarının çok yoğun geçtiğini söyleyen Şahin, "Orta Asya'da geçen, daha önce işlenmemiş bir dönemi, destansı bir şekilde anlatacak olmak beni heyecanlandırıyor." dedi.
GÜNDE 6 SAAT EĞİTİM
Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin senaryosunu okuduğunda neler hissettiğini anlatan Şahin, "Aslında bir süre projelerde yer almayı düşünmüyordum. Ama Akkız rolünü okuduğumda kadınlarımıza ve tüm izleyicilerimize, böylesine güçlü ve adalet için savaşan bir karakter izletebilme şansı bulduğum için çok mutlu oldum. Bütün yorgunluğum geçti." diye konuştu. Her gün 6 saat profesyonel eğitmenlerle rolüne hazırlanan oyuncu, "Sınırlarımı zorlamak bana iyi geliyor. Gelişim, işimizin ruhuyla bütünleştiğinde heyecanlı oluyor." dedi.
İLK DEFA BÖYLE BİR KARAKTER İZLEYECEKSİNİZ
Şahin, yoğun çalışma temposunun kendisini yormadığını söylüyor ve ekliyor: "Hareket etmeyi çok sevdiğim için fazla zorlanmadım. Zorlanmak benim için şikayet etmekten öte, daha iyisini yapabileceğime olan inancımı tetikliyor. İzleyiciyle ilk defa böyle bir kadın karakteri tanıştıracağız. Bu süreçte en çok zorlandığım şey, en iyisini vermek adına kendimle savaşmak oluyor"
Akkız karakterine dair ayrıntılara değinen ünlü oyuncu, "Akkız, küçük yaşta yaşadığı bir acı sonrası intikamını adalet arayışına dönüştüren bir savaşçı. Hırslı, dikbaşlı, gözü kara ve inandıkları uğruna her şeyi yapabilecek biri. Aynı zamanda göstermeye çok çekindiği merhameti de var. İnsanların onunla birlikte merhametin, gücün ve adaletin aynı anda var olabileceğini göreceklerine inanıyorum" diyor.
TÜRKLER'İN RUHUNU ANLATACAĞIZ
Şahin, 'Destan'da izleyiciyi neler beklediğini ise, "Türkiye'de ilk defa anlatılacak olan bir dönemi, destansı bir anlatımla, çatışmalarla, aksiyonla, gerçeklikle, duyguyla, aşkla ve ilk defa bir kadın karakter üzerinden birlikte yaşama fırsatı bizi bekliyor. Hep beraber Türkler'in nereden geldiğini, onların nasıl bir ruha sahip olduğunu bizim hikaye anlatıcılığımızla birlikte görebilecekleri güzel, keyifli bir iş olacak" sözleriyle açıkladı.