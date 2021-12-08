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Giriş Tarihi: 8.12.2021 11:24 Son Güncelleme: 8.12.2021 12:15

‘Yalnız Kurt’ için heyecan dorukta! Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutarak...

‘Yalnız Kurt’ için heyecan dorukta! Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutarak...

Osman Sınav imzalı atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt yayınlanan yeni tanıtımı ile ilgi topladı. Cihan Ünal’ın olduğu tanıtım seyircide merak uyandırdı. Yakın zaman önce çekimlerine başlanan dizi, Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye’ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

atv'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt' başlıyor! Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt'ta Cihan Ünal'dan müthiş performans...

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‘Yalnız Kurt’ için heyecan dorukta! Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutarak...
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