‘Yalnız Kurt’ için heyecan dorukta! Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutarak...

atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.
atv'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt' başlıyor! Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt'ta Cihan Ünal'dan müthiş performans...