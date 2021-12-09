Semih Kaplanoğlu: Operasyon çekmekten vazgeçmediniz

Sinema yazarı Kerem Akça'nın sosyal medya hesabından Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği 'Bağlılık Hasan' filminin Altın Küre'ye seçilemediğini yazması, kriz yarattı.
Akça, 'Altın Küre Ödülleri'nin İngilizce Olmayan Film kategorisinde ilk 25'e kalan Okul Tıraşı'nı ve tüm ekibini kutlarım. 88 başvuru arasındaki diğer yerli film 'Bağlılık Hasan' ise bu aşamayı geçemedi.
Adaylar 13 Aralık'ta açıklanacak' diye yazınca Kaplanoğlu'nun yanıtı sert oldu. Türkiye'nin Oscar adayı olan filmi Altın Küre'ye göndermediklerini belirten Kaplanoğlu, sosyal medyada şunları söyledi:
"Biz Altın Küre ödüllerine başvurmadık. Altın Küre ırkçılık yaptığı için kaybettiği itibarını kazanmak istiyor olmalı ki, bu yıl bütün Oscar adayı filmlerini inisiyatif kullanarak listeye eklediğini açıklamış.
Başvuru şartı yok diyerek de kocaman ilan etmiş. Listede tüm filmlerin isimleri var ama sadece yanında linki açılan filmler yarışıyor. Biz başvuru yapmadığımız için de link yok malum.
Hâlâ yalanlarla operasyon çekmekten vazgeçmediniz!" Bilgiyi aldığı kaynağı söylemeyen Akça ise "Politik bir tavrım yok" dedi.