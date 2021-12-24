Son dakika: Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet savaşı bitti! Kazanan taraf belli oldu!

'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'

Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.