Son dakika: Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet savaşı bitti! Kazanan taraf belli oldu!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü.
'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'
Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.
Eski eşlerin karşılıklı şiddet iddialarının gölgesinde gerçekleşen velayet davasında karar çıktı.
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in üç yaşındaki çocuğunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davada mahkeme çocuğun velayetinin annede kalmasına karar verdi.
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar | Video
Özcan Deniz, velayeti kaybederken oğluyla görüş günleri arttırıldı.