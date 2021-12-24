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Giriş Tarihi: 24.12.2021 15:40 Son Güncelleme: 24.12.2021 16:07

Son dakika: Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet savaşı bitti! Kazanan taraf belli oldu!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son dakika: Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet savaşı bitti! Kazanan taraf belli oldu!

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in üç yaşındaki çocuğunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan’a açtığı velayet davasında karar çıktı. Mahkeme çocuğun velayetinin annede kalmasına karar verdi. Özcan Deniz, velayeti kaybederken oğluyla görüş günleri arttırıldı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü.

'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'

Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.

Eski eşlerin karşılıklı şiddet iddialarının gölgesinde gerçekleşen velayet davasında karar çıktı.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in üç yaşındaki çocuğunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davada mahkeme çocuğun velayetinin annede kalmasına karar verdi.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar | Video

Özcan Deniz, velayeti kaybederken oğluyla görüş günleri arttırıldı.

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Son dakika: Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet savaşı bitti! Kazanan taraf belli oldu!
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