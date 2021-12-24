Video Yaşam Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar | Video
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar | Video

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar | Video

24.12.2021 | 15:48

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Oyuncu Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasında karar çıktı. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasına karar verdi.

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Oyuncu Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasında karar çıktı. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasına karar verdi.

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