Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar | Video

Oyuncu Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasında karar çıktı. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasına karar verdi.

Oyuncu Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasında karar çıktı. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasına karar verdi.