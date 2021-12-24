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Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar | Video 24.12.2021 | 15:48
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EFT yöntemiyle dolandırmadık esnaf bırakmayan Alman çift yakalandı | Video 24.12.2021 | 15:08
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Donmaktan son anda kurtarılan kurt yavrusu tedavi edildi | Video 24.12.2021 | 14:51
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Kış uykusunda olması gereken ayı ailesi yiyecek ararken görüntülendi | Video 24.12.2021 | 13:58
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Sahte içkiyi piyasaya süren 18 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı | Video 24.12.2021 | 13:52
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Mersin'de kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 24.12.2021 | 10:22
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Balkondan atlayan liseli öldü, arkadaşı son anda kurtarıldı | Video 24.12.2021 | 12:22
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4. kattan düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı! Düşme anı kamerada | Video 24.12.2021 | 12:39
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İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 3 bin 124 sikke ele geçirildi | Video 24.12.2021 | 12:22
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Buzla kaplanan Porsuk Çayı havadan görüntülendi | Video 24.12.2021 | 11:19
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Kediye görülmemiş doğum günü partisi | Video 24.12.2021 | 11:13
Oyuncu Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasında karar çıktı. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasına karar verdi.
Oyuncu Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasında karar çıktı. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasına karar verdi.