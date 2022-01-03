Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'dan hayranlarını üzen haber... Erdal Özyağcılar, sosyal medya üzerinden bugün bir paylaşım yaptı ve sağlık durumu ile ilgili bir bilgilendirme yayınladı.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Duayen sanatçı Erdal Özyağcılar'dan üzen haber! Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı! | Video

"TAŞ GİBİYİM"

Sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Özyağcılar, "Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim. Akşam oyun var diye önlem olarak PCR yaptırdım, hiçbir belirtim yok taş gibiyim... " ifadelerini kullandı.