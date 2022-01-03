Haberler Günaydın Haberleri Duayen sanatçı Erdal Özyağcılar'dan üzen haber! Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı!
Giriş Tarihi: 3.1.2022 18:51 Son Güncelleme: 3.1.2022 18:52

Duayen sanatçı Erdal Özyağcılar'dan üzen haber! Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı!

Duayen sanatçı Erdal Özyağcılar’dan üzen haber! Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı!

Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar'dan hayranlarını üzen bir haber bugün geldi. Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandığını hayranlarına duyurdu. İşte sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oyuncunun o paylaşımı...

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'dan hayranlarını üzen haber... Erdal Özyağcılar, sosyal medya üzerinden bugün bir paylaşım yaptı ve sağlık durumu ile ilgili bir bilgilendirme yayınladı.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Duayen sanatçı Erdal Özyağcılar'dan üzen haber! Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı! | Video

"TAŞ GİBİYİM"

Sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Özyağcılar, "Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim. Akşam oyun var diye önlem olarak PCR yaptırdım, hiçbir belirtim yok taş gibiyim... " ifadelerini kullandı.

SEYİRCİLERİNE DE SESLENDİ

Seyircilere de seslenmeyi ihmal etmeyen ünlü oyuncu, "Biletleri iptal etmeyin 10 gün sonra görüşürüz" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Duayen sanatçı Erdal Özyağcılar'dan üzen haber! Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA