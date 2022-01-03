Duayen sanatçı Erdal Özyağcılar'dan üzen haber! Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı! | Video
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Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar'dan hayranlarını üzen bir haber bugün geldi. Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandığını hayranlarına duyurdu. İşte sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oyuncunun o paylaşımı...