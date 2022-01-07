Paylaşımları yine güldürdü! Eser ve Berfu Yenenler çiftinden oğulları Kuzey’e zor soru: Evin reisi kim?

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz mart ayında dünyaya gelmişti.
Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Berfu ve Eser çifti, yine takipçilerini güldüren bir paylaşımda bulundu.
Instagram'da 1.2 milyon takipçisi olan Berfu Yenenler sosyal medya hesabında yayınladığı videoda eşi Eser Yenenler ile oğulları Kuzey'e 'Evin reisi kim?' diye sordu. Sevimli halleri ile ilgi odağı olan Eser Yenenler'in oğlu Kuzey verdiği yanıtlarla gülümsetti.
Berfu ve Eser Yenenler çiftinin "Evin reisi" tartışmasına son noktayı oğulları Kuzey koydu | Video
Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti son olarak birlikte O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde boy göstermiş ve söyledikleri şarkı ile gecenin şampiyonu olmuştu.
İki çocuk babası Eser Yenenler, geçtiğimiz aylarda 'Tarafını Seç' programına konuk olmuş, "Eşin doğumlardan sonra çok kilo alsaydı ve veremeseydi nasıl bakardın?" sorusuna şu şekilde cevap vermişti:
"BERFU KİLOLU DA KALSAYDI..."
"Benim hayat görüşüm de bunun bir önemi yok. Ben zaten çok kilolu bir ailenin içine doğdum. Hatta ben Berfu'ya dedim bile 'Keşke biraz daha kilolu kalsaydın' diye.
Yok, tabii ki de öyle bir şey demedim. Ama kilolu kalsaydı da umurumda olmazdı. Ama bir süre sonra kendi ideal kilosuna döndü. Biraz dikkat etti ama bunun için çok fazla uğraşmadı.
Biz evli insanlarız artık. Birbirimize senin zayıflaman lazım, şu kiloda olman lazım gibi bir şeyler söylememe durumumuz yok."
Çiftin yeni yıla girerken paylaştıkları aile pozu da beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu. Eser Yenenler'in oğulları Kuzey ve Mete'nin babalarına olan benzerliği de yorumlarda sıkça dile getirilmişti.