Aleyna Tilki’nin sevgilisi rapçi Uzi’nin konserini polis bastı! Bostancı’da olaylı gece

Ünlü rapçi Uzi, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Konser alanının hınca hınç dolu olduğu, maske ve mesafe kuralının hiçe sayıldığı gösteri merkezinde Uzi'nin sahnedeki sözleri olay oldu.
İddiaya göre Uzi, sahneden kendisini izlemeye gelen hayranlarına, "Biz marihuanamızı sardık. Siz de sardınız mı? Bizde, bize yetecek kadar var" dedi. Bu sözlerin üzerine gelen şikayet sonrası polis konser alanına gitti. Gençleri uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle Uzi'nin ifadesine başvuruldu.
Aleyna Tilki, sevgilisi rapçi Uzi'nin konserinde coştu! | Video
ALEYNA'DAN ÇILGIN DANSLAR
Uzi ve 15 gündür birlikte olduğu popçu sevgilisi Aleyna Tilki görüntülenmemek için araçlarını konser alanına kadar çektirdi. İki sevgili güvenlik çemberi altında araca binip evlerine döndü.