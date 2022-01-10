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OTOMATİK OYNAT
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Plastik fabrikasında korkutan yangın | Video 10.01.2022 | 10:32
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Aleyna Tilki, önce konserde sonra evinin çatısında coştu! | Video 10.01.2022 | 10:00
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İstanbul Beşiktaş'ta değnekçinin suçüstü yakalanma anı kamerada 10.01.2022 | 09:45
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Aleyna Tilki, sevgilisi rapçi Uzi'nin konserinde coştu! | Video 10.01.2022 | 09:29
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İstanbul Bayrampaşa'da çorap imalathanesinde yangın 10.01.2022 | 09:18
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Vatandaşlar, Hakkari'deki kayak merkezine akın etti | Video 10.01.2022 | 09:31
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SON DAKİKA: Marmaris'te denizde şaşırtan görüntü! 10.01.2022 | 09:37
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Malatya’da iki otomobil çarpıştı | Video 10.01.2022 | 09:13
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SON DAKİKA: İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsü asırlık çınar ağacına çarptı 10.01.2022 | 09:19
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Hırsızlık şüphelisi polisten kaçarken apartman boşluğuna sıkıştı | Video 10.01.2022 | 08:56
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Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı | Video 10.01.2022 | 09:01
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Akaryakıt istasyonundan yola çıkan TIR'a otomobil çarptı: 5 ölü | Video 10.01.2022 | 08:20
03:08
Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu | Video 10.01.2022 | 08:34
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Kartepe'de plastik fabrikasında yangın | Video 10.01.2022 | 08:20
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Beyaza bürünen Murat Kanyonu, manzarasıyla görenleri mest ediyor | Video 10.01.2022 | 08:32
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Adana’da sağanak yağış ve rüzgar 7 metrelik ağacı devirdi | Video 10.01.2022 | 08:38
Son günlerde 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya'ya gönlünü kaptırdığı konuşulan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından iddiaları doğrular niteliğinde bir video paylaştı. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yaklaşık üç haftadır birlikte olduğu rapçi sevgilisi Uzi'nin konserine gitti. Konser boyunca bir dakika yerine oturmayan Aleyna Tilki'nin dansları dikkat çekti.