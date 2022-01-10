Aleyna Tilki, sevgilisi rapçi Uzi'nin konserinde coştu! | Video

Son günlerde 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya'ya gönlünü kaptırdığı konuşulan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından iddiaları doğrular niteliğinde bir video paylaştı. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yaklaşık üç haftadır birlikte olduğu rapçi sevgilisi Uzi'nin konserine gitti. Konser boyunca bir dakika yerine oturmayan Aleyna Tilki'nin dansları dikkat çekti.