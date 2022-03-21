Savaş da çıksa sanatta yasak olmaz

Rus
yazar Çehov
'un Vişne Bahçesi adlı oyununu sahneleyen Volkan Severcan
ile Erhan Yazıcıoğlu
, Amerika
ve Avrupa
ülkelerinin Rus edebiyatçı ve sanatçılara ambargo koymasını eleştirdi. Severcan "Ne yani Fransa
-İngiltere
ile savaşsa Shakespeare
'i de mi yasaklayacaklar? Sanatın, sanatçının eserleri evrenseldir, kimsenin yasak koymaya hakkı yok" dedi.
'KİMSE YARGILAYAMAZ'
İKİ oyuncu sanatın, savaş ile alakası olmadığını savundu. Erhan Yazıcıoğlu ise "Bir Rus klasiğini sergiliyoruz diye kimse bizi yargılayamaz ve engelleyemez. Ancak devletimiz derse o ayrı. Devlet kanuni bir engel koyarsa tabii ki onu delemeyiz. Ama bizim devletimiz de öyle bir devlet değil" dedi.