Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Berfu Yenenler son olarak Demet Akalın ile ters düşmüş ve paylaşımıyla gündem olmuştu. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler bu sefer de Ramazan paylaşımıyla dikkat çekti.