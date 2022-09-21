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Giriş Tarihi: 21.9.2022 08:34 Son Güncelleme: 21.9.2022 08:38

Sosyetenin yakışıklı ikizleri Tarkan-Malkoç Süalp'in yüzleri aşktan yana gülmüyor!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Sosyetenin yakışıklı ikizleri Tarkan-Malkoç Süalp’in yüzleri aşktan yana gülmüyor!

Oyuncu Bade İşçil ile evlenen, bir oğlu olan ve 2.5 yıl sonra da boşanan Malkoç Süalp, kasım ayında iş insanı Melis Çiftçi ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Malkoç Süalp'in, Melis Çiftçi ile ilişkisi biterken ikizi Tarkan Süalp'in de önceki gün boşandığı ortaya çıktı.

Sosyetenin yakışıklı ikizleri Tarkan-Malkoç Süalp'in, fiziki görüntüleri gibi aşk hayatları da birbirine çok benziyor. Süalp kardeşlerin, son günlerde gönül ilişkilerinde aynı kaderi paylaştığını öğrendim.

Oyuncu Bade İşçil ile evlenen, bir oğlu olan ve 2.5 yıl sonra da boşanan Malkoç Süalp, kasım ayında iş insanı Melis Çiftçi ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı.

Tüm Türkiye'nin ilişkilerini bu köşeden öğrendiği çiftin ayrılık haberini de ilk benden öğrenin! Aşıklar, önceki hafta ilişkilerini dostça bitirme karar almış.



Aynı zamanda ikizi Tarkan Süalp'in de önceki gün boşandığını öğrendim. 2007 yılında Özden Bölükbaşı ile evlenen, kızları Tia'ya rağmen beş yıl sonra boşanan Tarkan Bey, 2014 yılında İdil Baran ile ikinci evliliğini yapmıştı. Bu evliliği de sekiz yılın ardından tek celsede sona ermiş. Aşktan yana yüzleri gülmeyen ikizlerin, yakın zamanda kader yüzlerine güler inşallah.

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Sosyetenin yakışıklı ikizleri Tarkan-Malkoç Süalp'in yüzleri aşktan yana gülmüyor!
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