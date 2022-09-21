Sosyetenin yakışıklı ikizleri Tarkan-Malkoç Süalp’in yüzleri aşktan yana gülmüyor!

Tüm Türkiye'nin ilişkilerini bu köşeden öğrendiği çiftin ayrılık haberini de ilk benden öğrenin! Aşıklar, önceki hafta ilişkilerini dostça bitirme karar almış.







Aynı zamanda ikizi Tarkan Süalp'in de önceki gün boşandığını öğrendim. 2007 yılında Özden Bölükbaşı ile evlenen, kızları Tia'ya rağmen beş yıl sonra boşanan Tarkan Bey, 2014 yılında İdil Baran ile ikinci evliliğini yapmıştı. Bu evliliği de sekiz yılın ardından tek celsede sona ermiş. Aşktan yana yüzleri gülmeyen ikizlerin, yakın zamanda kader yüzlerine güler inşallah.