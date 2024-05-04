Alişan,çocuklarıyla Levent'te bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Cüzdanını unuttuğunu belirten şarkıcı, "Herhalde psikolojik nedenlerden dolayı unutkanlık oluyor" dedi. Rahmetli kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın, "Alişan'ın bize gölgesi yeter ama gelini değil Merve Tektaş olarak anılmasını istiyorum" sözleri için şarkıcı, "Keşke, çok istiyorum. 2.5 yıl boyunca kendisini kapattı. Hep başlarında olacağım ama bir yere kadar, Merve anneleri... Çocukları bir an önce annelerinin ayağa kalkmasını görmek istiyor. Biraz uzun sürdü ama bir şeyler yapmaya başladı. İnşallah başarılı olur. Biz aileyiz. O dönem bir kere psikoloğa gitmiştim. Acımın çok normal olduğunu ve onu yaşamam gerektiğini söylemişti" açıklamasını yaptı.