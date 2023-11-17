3 gün önce ‘iyiyim’ diye paylaşım yapmıştı

Ünlü TV programcısı ve sunucu Metin Uca (62), 3 Kasım'da Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde pıhtı atması sonucu damarları tıkanınca bayılarak kullandığı otomobille ağaca çarptı. Tedavi sırasında durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Ünlü sanatçı gece saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 gün önce sağlık durumu iyiye giden Uca, sosyal medyada sevenlerine şöyle seslenmişti: "Hızla iyileşiyorum. En kısa zamanda beraber olacağız, doğum günümü birlikte sahnede kutlayacağız. Güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler."