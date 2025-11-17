3 saatte 32 şarkı!

Türk müziğinin usta sesi Kamuran Akkor, 25 yıl aradan sonra Bostancı'da tarihe geçen bir konsere imza attı. Sesi ve sahne enerjisiyle izleyenleri büyüleyen usta sanatçı, salona adım attığı anda dakikalarca ayakta alkışlandı.Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Akkor, "Burasının ambiyansı benim için hep çok farklıdır. Yıllar sonra tekrar sevenlerimle buluşmak büyük mutluluk. Sahneye çıkmadan önce ettiğim dua ise benim totemim" diyerek duygularını paylaştı.Geçtiğimiz haftalarda sahnesine konuk olan ve birlikte düet yaptığı Demet Özdemir hakkında da konuşan Akkor, "Demet çok cici, çok özel bir kız. Sesini de çok beğeniyorum. İsterse ve çalışırsa bence çok iyi bir şarkıcı olur" sözleriyle genç oyuncuya övgü yağdırdı.Gecede üç farklı kostüm giyen Kamuran Akkor, hem şıklığı hem de enerjisiyle göz kamaştırdı. 3 saat boyunca sahnede kalarak tam 32 şarkı seslendiren sanatçı, 2 bin 300 izleyiciye adeta müzik ziyafeti sundu.