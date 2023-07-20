3 yıllık evlilik anlaşmalı bitti

Oyuncu ve yazar Seren Fosforoğlu'ndan üzücü haber! Fosforoğlu, üç yıllık eşi Kaan Önal ile Adalar Adliyesi'nde gerçekleşen duruşmayla yollarını ayırdı. Anlaşmalı olarak boşandıklarını belirten Fosforoğlu, iki medeni insan olarak bu kararı aldıklarını ifade etti. Ünlü oyuncu, "Kaan Önal ile her şeyin yolunda gideceğini düşünerek üç yıl önce evlendik.Ancak sürecin bizim istemediğimiz şekilde ilerlemesi sonucu ayrılmaya karar verdik. İkimiz için de hayırlı olmasını diliyorum. Artık kendimi daha fazla kızıma ve işime vermek istiyorum'' diye konuştu. İkilinin ortak çocukları bulunmazken, Fosforoğlu'nun daha önceki evliliğinden sekiz yaşında Nil adında bir kızı var.