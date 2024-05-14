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Giriş Tarihi: 15.5.2024

‘5 milyon da teklif etseler lüks mekanda konser vermem’

‘5 milyon da teklif etseler lüks mekanda konser vermem’
USTA sanatçı Fatih Kısaparmak önceki akşam bir gecede ödül aldı. Sanatçıya "Uzun zamandır sizi neden sahnelerde göremiyoruz?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Ben müzik hayatım boyunca halk konserleri verdim, halk konserleri vermeye de devam ediyorum. Anadolu'yu gezip halkımla kavuşmayı tercih ediyorum. Kişiye özel, herhangi bir lüks mekandan 3-5 milyon da teklif gelse kabul etmem. Ben gariban bir ailenin çocuğuydum, benim gece kulüplerinde şarkıcı dinleyebilecek durumum yoktu. Cebine 20 lira koyan biri de beni dinleyip eğlenmeli."
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‘5 milyon da teklif etseler lüks mekanda konser vermem’
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