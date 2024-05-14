‘5 milyon da teklif etseler lüks mekanda konser vermem’

USTA sanatçı Fatih Kısaparmak önceki akşam bir gecede ödül aldı. Sanatçıya "Uzun zamandır sizi neden sahnelerde göremiyoruz?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Ben müzik hayatım boyunca halk konserleri verdim, halk konserleri vermeye de devam ediyorum. Anadolu'yu gezip halkımla kavuşmayı tercih ediyorum. Kişiye özel, herhangi bir lüks mekandan 3-5 milyon da teklif gelse kabul etmem. Ben gariban bir ailenin çocuğuydum, benim gece kulüplerinde şarkıcı dinleyebilecek durumum yoktu. Cebine 20 lira koyan biri de beni dinleyip eğlenmeli."