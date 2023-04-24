50 bin liralık borç için iş yerini bastı

2014'te evlendiği ve geçen ocak ayında boşandığı eşi Zeynep Kadıoğlu ile Okan Karacan arasındaki gerilim giderek artıyor. GÜNAYDIN, ikili arasında yaşanan son tartışmanın detaylarına ulaştı.Kadıoğlu'nun şikayetci olduğu Karacan ifadesinde; eski eşinin şirketinde çalışan Mehmet Kan isimli kişinin kendisine 50 bin lira borcu olduğunu, bu nedenle tahsilat yapmak için şirkete gittiğini ancak şirkete gittiğinde tartışma çıktığını iddia etti. Karacan, Mesut ve Ali isimli iki çalışanın yanına gelerek, 'Seni si....im, seni bitireceğim' şeklinde sözler sarf ederek kendisine saldırdığını, aldığı darbeler sonrası yere düştüğünü ve dakikalarca yerde darp edildiğini iddia etti. Zeynep Kadıoğlu ise Okan Karacan'ın şirkete gelerek taşkınlık yaptığını, Mesut ve Ali isimli çalışanların Karacan'ı darp etmediğini, hatta onlara Karacan'ın saldırmaya çalıştığını ifade etti. Kadıoğlu, Karacan'ın madde kullanarak şirkete geldiğini, küfürler savurduğunu, bu nedenle kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi.