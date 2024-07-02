50’ncİ yıl kutlaması

İş, sanat ve siyaset dünyası geçtiğimiz günlerde Boğaz'da bir otelde gerçekleşen Net Holding'in 50. yıl kutlamasında bir araya geldi. 50 yıllık hikayenin kahramanı turizmci ve işadamı Besim Tibuk'un konuşmasıyla herkesi duygulandırdığı geceye KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Mehmet Koçaslan, Ahmet Özköseoğlu, Emin Hitay, Ali Ağaoğlu, Mustafa Süzer ve ailesi, Müberra Eresin, Müjde ve Kasım Zoto, Kezban ve Hüseyin Hatemi, Sinan Çetin, Tolon Sökmen, Özcan Toplar ve Derya Kumru gibi pek çok isim katıldı.Gecede Besim Tibuk, Tolon Sökmen ve Öznur Çilingiroğlu'na plaketleri takdim edilirken, Doğu Anadolu turuna çıkan ilk kadın rehber Aliye Sim Özer'e ve rehberlik mesleğinde 66 yılı geride bırakan, Türkiye'nin en eski rehberi unvanlı Cengiz Alatlı'ya da plaket verildi. Gecede sahne alan Funda Arar, davetlilere Boğaz esintisi eşliğinde keyifli anlar yaşattı.