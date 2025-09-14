‘6 aydır bu konsere hazırlanıyoruz

Fatma Turgut, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu sahnesindeydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı "Çok heyecanlıyım. Sanki ilk defa Harbiye'ye çıkacak gibi. Çünkü bu sefer değişik bir şarkı listesi, değişik bir dekor. Neredeyse altı aydır hazırlanıyoruz. Bence bütün sanatçılar da böyle yapıyor. Özellikle son bir ay... Burası büyük ve önemli bir sahne her birimiz için" dedi.Ünlü sanatçı konserinde daha önce Beşiktaş Meydanı'nda kendi şarkılarını söylerken karşılaştığı sokak müzisyenlerini de ağırladı.