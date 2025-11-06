7 kilo verdim formdayım

Arabesk-fantezi müziğin güçlü yorumcusu ve bestecisi Derya Bedavacı, önceki akşam Harbiye sahnesindeydi. Konser öncesinde fit görünümüyle dikkat çeken sanatçı, son dönemde yaklaşık 7 kilo verdiğini açıkladı. Bedavacı, "Çok sıkı spor ve biraz da diyet yaptım" dedi. Bedavacı, yılbaşı gecesi için Antalya'da sahnede olacağını dile getirirken, Berlin, Paris ve Köln konserleriyle Avrupa turnesinin başlayacağını söyledi. Bedavacı, güçlü sahne enerjisi, duygusal yorumları ve zarif tarzıyla bir kez daha müzikseverlerin kalbini çaldı, dakikalarca ayakta alkışlandı.