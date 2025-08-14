90. yaşını kutladı

Türk sanat müziğinin Taş Bebek lakaplı ismi Gönül Yazar, yeni yaşını geçtiğimiz akşam Kalamış'ta kutladı. Gönül Yazar, pastasındaki mumları; "Çok zayıfladım, biraz kilo almak istiyorum. Yeni yaşımda belki koca da olur" dilekleriyle üfledi. Yazar, son zamanlarda hakkında çıkan hastalık haberleriyle ilgili; "Hepsi yalan dolan. Güzel bir proje hazırlanırsa sahneye bile çıkarım" dedi. Yazar'ı yaş gününde Semiha Yankı, Süha Diker ve yapımcısı Hakan Eren yalnız bırakmadı. Hakan Eren; "Gönül Yazar'ın birkaç sene önce okuduğu; ama bir türlü yayımlayamadığım single çalışmasını çıkaracağım. Gönül'ün doğum gününde sevenlerine müjdeli haberi veriyorum: Gönül Yazar'dan bir Sezen Aksu şarkısı geliyor" dedi.