‘90’ların ruhu bir başkaydı’

Şarkıcı Ozan Orhon, geçtiğimiz günlerde 'İki Deli' adlı teklisi için stüdyoya girdi. Stüdyo çıkışı görüntülenen Orhon, şarkısına gönderme yaparak "Deli olmayan var mı bu hayatta? Deli olmasam bu işi yapmam. Kalbimdeki o delilikle yaşıyorum. İkinci deli de eşim olabilir. İlki zaten benim" diyerek güldü.Son dönemde 90'lar şarkılarının popüler olmasını da değerlendiren Orhon, şöyle konuştu: "90'lar altın çağdı. Geldi ve gitti. Oralara takılmamak lazım, yeni üretimlere de geçmek gerekiyor. 90'lar gibisi bir daha da gelmez bence. Kendi sahnelerimde de o dönemin şarkılarını seslendiriyorum. Bir daha o duyguları yaşayabileceğimiz şarkıları yakalayamayız."