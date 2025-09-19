A Para 7 yaşında

Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı A Para 7'nci kuruluş yıldönümünü kutladı. A Para için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. Ardından A Kanallar Genel Müdürü Abdülhalik Çimen'in katılımıyla pasta kesildi. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Program Müdürü Oğuz Bayram ve tüm A Para ekibi 7 yıllık başarılarla dolu yayın hayatını birlik ve beraberlik mesajlarıyla kutladı. A Para ekonomi yayınlarının yanı sıra Biz Bize, Yıldızlı Sohbetler gibi programları, filmleri, dizileriyle kültür sanat hayatına da yön veriyor.