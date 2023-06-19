ABD’li yapımcı yeni filmi için İstanbul’da

Amerıkalı yapımcı Maxx Oliver 'Haydi Bitteschön' (Haydi Lütfen) isimli komedi filminin hazırlıkları için İstanbul'a geldi. Bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Oliver, filmin oyuncu kadrosunda bulunan Mehmet Ali Erbil ve Esra Sönmezer ile toplantı yaptı. Çekimleri eylül ayı gibi Almanya ve İzmir'de planlanan filmin yönetmen koltuğuna Peter Kondra oturacak. Filmde ayrıca Türkiye'den Şebnem Schaffer ve Ümit Okur da yer alacak. Daha önce aynı kadro ile başka bir projede çalışan Oliver, "Çalışma prensibinden memnun kaldığımız oyuncularla yola devam" dedi. Esra Sönmezer ise "Maxx Bey ile çalışmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.