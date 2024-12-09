Abu Dabi’de Formula 1 heyecanı

Ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Formula 1 yarışını izlemek için Abu Dabi'ye gitti. Kayak tatilinden yeni dönen çift, BAE'de hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalıp onlarla fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi. Formula 1 heyecanına yerinde tanık olmak isteyen çift, sosyal medya hesaplarından bol bol paylaşım yaptı.Burak Özçivit bir ara dünyaca ünlü aksiyon yıldızı Jason Statham ile de tribünde yarışları yan yana izledi. Yarış sonrasında Amerikalı profesyonel boksör Evander Holyfield ile birlikte poz veren Burak Özçivit, hem Statham hem de Holyfield için 'Babalar ile birlikte' notunu düştü.Eşi Fahriye Evcen ve çocukları ile vakit geçirip birlikte seyahet etmeyi çok sevdiğini belirten Özçivit'in ailesi ile birlikte gideceği yeni rotası şimdiden merak konusu oldu. Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran ve dünyada birçok hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit'in paylaşımları Abu Dabi'deki dijital medyanın manşetlerinde yer aldı.TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da Abu Dabi'deydi. Bir teknoloji devinin CEO'su Tim Cook ile sohbet eden Üçlertoprağı, fotoğraflarını da paylaştı.