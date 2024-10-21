ABU’yu 2 milyar insan izledi

Asya-Pasifik Yayın Birliği tarafından düzenlenen 13. ABU TV Şarkı Festivali İstanbul'da gerçekleşti. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen festivalde, Türkiye'yi Sinan Akçıl temsil etti. Akçıl, 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda dördüncü olan 'Düm Tek Tek' şarkısının bestecisi olarak festivaldeki heyecanını şu sözlerle ifade etti: "Eurovision out, ABU in. Bu organizasyon için Eurovision'dan daha heyecanlıyım. Resmi rakamlara göre Eurovision'u 200 milyon kişi, ABU'yu 2 milyar kişi izliyor."