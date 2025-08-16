Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı soykırımı lanetlemeye devam ediyor. Yaşananlara kayıtsız kalan dünyaca ünlü isimlere karşı her fırsatta açıklama yapmaya devam eden Özil, İsrail'in kadınlara, sivillere ve çocuklara uyguladığı katliama tepki gösteriyor.

İsrail ordusunun Filistin'de yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırların, iki okulun, yardım bekleyenlerin tekrar vurup çoluk çocuk demeden masumların öldürülmesi üzerine Mesut Özil, yine ateş püskürdü. Ünlü yıldız, "İsrail'e lanet olsun" dedi. Aylardır Filistinlilerin soykırımcı İsrail tarafından öldürülmesine artık vicdanların kaldırmadığını belirten Özil, "Açlığın adı Gazze, sessizliğin adı Dünya" dedi.

YARDIM ETMİŞTİ

Mesut Özil, İsrail'in imza attığı katliamın ardından Filistinlilere yardım yağdırmıştı. Özil; çocuk, kadın ve yaşlılara sağlık, giyecek ve yiyecek desteği için yardım kuruluşları aracılığıyla geçtiğimiz ocak ayında üç TIR malzeme göndermişti.



GANA'DA CAMİ YAPTIRDI SU KUYUSU AÇTI

GAMZE Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, Gana'da cami yaptırdı. Gana'nın Savelugu şehrindeki Yapala köyünde Hz. Amine Camii ve Hz. Amine su kuyusu açılışı yapan dernek çalışanlarına, Ganalı çocuklar ve bölgede yaşayan bin 200 Müslüman, hem ibadet hem de temiz su için teşekkürler etti.