Afrika’da klip çekti

Murat Balcı, müzik kariyerinde ters köşe bir sürpriz yaparak 90'ların Sezen Aksu imzalı sevilen hitlerinden 'Gel Günaha Girelim' isimli 6'ncı single'ını müzikseverlerle buluşturdu. Balcı bu kez sadece mikrofonun arkasında değil, aynı zamanda kamera arkasında da iddialı olduğunu göstererek ilk defa yönetmen koltuğuna oturdu ve klibinin yönetmenliğini de üstlendi. Klip, dünyanın cennet köşelerinden biri olan Afrika'nın büyüleyici Mauritius Adası'nda 2 günde çekildi. Klip, izleyicilere Afrika'nın otantik dokusu eşliğinde hem görsel hem de işitsel bir şölen sunmayı hedefliyor.