Ağlamak isteyen filmimize gelsin

Oyuncu Ferit Aktuğ, sevgilisi Saadet Çamaş ile Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi. Kendisinin de rol aldığı 'Hatıran Yeter' filmini izlemeye geldiklerini söyleyen oyuncu, "1985'lerden başlayıp 2012'e kadar uzanan ağır bir dram... İşitme engelli bir arkadaşı oynuyor Aytaç Şaşmaz... Onun aşk hikayesi... Ağlamak isteyen sinemalara filmimize gelsin" dedi. Aktuğ, "Filmi daha önce izlemediniz mi?" sorusuna, "Filmi oyuncularla izlemiştik. Kontrole geldik buraya" diye espri yaparak cevap verdi. Saadet Çamaş ise "Filmi çok beğendim. Ağladım" diye konuştu.